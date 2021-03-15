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"صحة جازان": صرف أكثر من 30 ألف وصفة طبية خلال شهر

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"صحة جازان": صرف أكثر من 30 ألف وصفة طبية خلال شهر "صحة جازان": صرف أكثر من 30 ألف وصفة طبية خلال شهر
عبر "وصفتي" لـ162 مستشفى ومركزاً صحياً

قالت "صحة جازان" إنه تم صرف 30232 وصفة طيبة خلال فبراير 2021م، عن طريق خدمة "وصفتي" لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية البالغ عددها 162 مركزاً.

وذكرت "الصحة" أن العدد التراكمي للوصفات الطبية المصروفة عن طريق خدمة "وصفتي"، ومنذ بدء العمل بها في "صحة جازان"، وحتى نهاية فبراير 393125 وصفة.

وأوضحت أن خدمة "وصفتي" الإلكترونية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية، وضمان توفر الأدوية للمستفيدين والتيسير عليهم؛ لتسلّم الدواء من أقرب صيدلية مجتمعية متعاقدة مع وزارة الصحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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