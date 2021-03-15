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بمشاركة برلمانيين وإعلاميين.. "الإنجيلية" تناقش رؤية تشريعية لدعم العيش المشترك غدًا

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بمشاركة برلمانيين وإعلاميين.. "الإنجيلية" تناقش رؤية تشريعية لدعم العيش المشترك غدًا بمشاركة برلمانيين وإعلاميين.. "الإنجيلية" تناقش رؤية تشريعية لدعم العيش المشترك غدًا

مصراوي Masrawy

04:39 م الإثنين 15 مارس 2021

كتب- مينا غالي:

ينظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، لقاءً بعنوان "رؤية تشريعية لدعم العيش المشترك"، غدًا الثلاثاء، بمقر الهيئة الإنجيلية بالقاهرة.

يشارك في اللقاء كل من الدكتور مصطفى الفقي، والكاتب والمفكر السياسي مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والفقيه الدستوري عصام شيحة، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق، والدكتور حسن السعدي، أستاذ تاريخ الحضارة بجامعة الإسكندرية.

وقال رئيس الإنجيلية: "نسعى في هذا اللقاء إلى الخروج بتوصيات فعالة لتقديمها إلى جهات الاختصاص، وبحث إمكانية تفعيل قرارات وقوانين تسهم في دعم العيش المشترك؛ خصوصًا في مؤسسات التنشئة المجتمعية".

ومن المقرر أن يشارك في اللقاء عدد من قادة فكر المجتمع المصري من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب والتنسيقية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني.

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