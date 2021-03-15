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الإيطالية تشدد قيود حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمواجهة كورونا

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الحكومة الإيطالية تشدد قيود حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمواجهة كورونا الإيطالية تشدد قيود حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

04:41 م الإثنين 15 مارس 2021

روما - (أ ش أ):

أعلنت الإيطالية تشديد قيود حالة الطوارئ الصحية في البلاد للحد من انتشار المستجد، وعلى رأسها تحويل 10 مقاطعات في البلاد ومحافظة ترينتو الواقعة شمال البلاد إلى مناطق حمراء، وبقية إيطاليا إلى برتقالية.

وذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، اليوم /الاثنين/، أن المرسوم، الذي أطلقته الحكومة، ينص على قيود وتدابير للسفر، وزيارات للأقارب والأصدقاء، والمنازل الثانية، والمقاهي والمطاعم، والمحلات التجارية، والمدارس بنحو 7 ملايين طالب (أي 8 من بين كل 10 طلاب يتلقون الدروس من المنزل).

وأوضح المرسوم أن المناطق الحمراء شملت مقاطعات (لاتسيو - لومبارديا - كامبانيا - موليزي - إميليا رومانيا - فريولي فينيتسيا جوليا - ماركي - بييمونتي - پوليا - فينيتو - مقاطعة ترينتو المتمتعة بالحكم الذاتي).

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