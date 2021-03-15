أخبار عاجلة

صدام ليفربول و"الريال".. كلوب: "قرعة مثيرة".. زيدان: هذه ميزتهم -
عسير موعودة بالهطولات.. سحب ممطرة تستمر لـ 7 مساءً -
بوريس جونسون يبدد "الشكوك" ويتلقى "أسترازينيكا" -
البرازيل تسجل 90570 إصابة جديدة بكورونا و4 إصابات في الصين -
القضاء الأمريكي يغرم آبل 308 ملايين دولار لانتهاكها براءة اختراع -
مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم -
الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 "شاهين سات" -
مدفعية للجيش اليمني تدمر آليات قتالية تابعة للمسلحين الحوثيين شرق تعز -
تعرَّف على أسعد دولة في العالم وأتعسها.. طبقاً لتصنيف الأمم المتحدة -
"الأرصاد": طقس مستقر على معظم المناطق وارتفاع درجات الحرارة شمال المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"صحة جازان": صرف أكثر من 30 ألف وصفة طبية خلال شهر

Print
"صحة جازان": صرف أكثر من 30 ألف وصفة طبية خلال شهر "صحة جازان": صرف أكثر من 30 ألف وصفة طبية خلال شهر
عبر "وصفتي" لـ162 مستشفى ومركزاً صحياً

قالت "صحة جازان" إنه تم صرف 30232 وصفة طيبة خلال فبراير 2021م، عن طريق خدمة "وصفتي" لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية البالغ عددها 162 مركزاً.

وذكرت "الصحة" أن العدد التراكمي للوصفات الطبية المصروفة عن طريق خدمة "وصفتي"، ومنذ بدء العمل بها في "صحة جازان"، وحتى نهاية فبراير 393125 وصفة.

وأوضحت أن خدمة "وصفتي" الإلكترونية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية، وضمان توفر الأدوية للمستفيدين والتيسير عليهم؛ لتسلّم الدواء من أقرب صيدلية مجتمعية متعاقدة مع وزارة الصحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
صدام ليفربول و"الريال".. كلوب: "قرعة مثيرة".. زيدان: هذه ميزتهم

صدام ليفربول و"الريال".. كلوب: "قرعة مثيرة".. زيدان: هذه ميزتهم

عسير موعودة بالهطولات.. سحب ممطرة تستمر لـ 7 مساءً

عسير موعودة بالهطولات.. سحب ممطرة تستمر لـ 7 مساءً

بوريس جونسون يبدد "الشكوك" ويتلقى "أسترازينيكا"

بوريس جونسون يبدد "الشكوك" ويتلقى "أسترازينيكا"

البرازيل تسجل 90570 إصابة جديدة بكورونا و4 إصابات في الصين

البرازيل تسجل 90570 إصابة جديدة بكورونا و4 إصابات في الصين

شبكة عيون الإخبارية