أخبار عاجلة

صدام ليفربول و"الريال".. كلوب: "قرعة مثيرة".. زيدان: هذه ميزتهم -
عسير موعودة بالهطولات.. سحب ممطرة تستمر لـ 7 مساءً -
بوريس جونسون يبدد "الشكوك" ويتلقى "أسترازينيكا" -
البرازيل تسجل 90570 إصابة جديدة بكورونا و4 إصابات في الصين -
القضاء الأمريكي يغرم آبل 308 ملايين دولار لانتهاكها براءة اختراع -
مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم -
الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 "شاهين سات" -
مدفعية للجيش اليمني تدمر آليات قتالية تابعة للمسلحين الحوثيين شرق تعز -
تعرَّف على أسعد دولة في العالم وأتعسها.. طبقاً لتصنيف الأمم المتحدة -
"الأرصاد": طقس مستقر على معظم المناطق وارتفاع درجات الحرارة شمال المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

قضايا الوعي المجتمعي والنهوض بالقنوات التليفزيونية.. ننشر أجندة إعلام الشيوخ

Print
قضايا الوعي المجتمعي والنهوض بالقنوات التليفزيونية.. ننشر أجندة إعلام الشيوخ قضايا الوعي المجتمعي والنهوض بالقنوات التليفزيونية.. ننشر أجندة إعلام الشيوخ

مصراوي Masrawy

04:25 م الإثنين 15 مارس 2021

كتب- مصراوي:

عقدت هيئة مكتب لجنة الثقافة والاثار والإعلام اجتماعها الأول اليوم برئاسة النائب محمود مسلم، وبحضور وكيلي اللجنة سها سعيد ومحمد سعيد وأمين السر محمود القط، لوضع خطة عمل اللجنة.

ووضعت اللجنة على رأس أجندة عملها عدد من الموضوعات لمناقشتها ومنها قضية الوعي المجتمعي وكيفية النهوض به، وكذلك أوضاع قصور الثقافة وكيفية تطويرها، واقترحت اللجنة أيضا دراسة تطوير القنوات التليفزيونية الفضائية والأرضية، وكذلك استراتيجية تنشيط السياحة في ظل التحديات الني فرضتها جائحة كورونا والتعليم الأثري.

كما رأت اللجنة بحسب بيانها أهمية مناقشة خطط الوزارات الداخلة في اختصاصاتها في رؤية ٢٠٣٠ والجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات الرؤية مع دراسة بيانات الوزراء التي تم إلقائها أمام مجلس النواب.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم

مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم

باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

آخر النهار | 19 مارس 2021 - يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | 19 مارس 2021 - يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

شبكة عيون الإخبارية