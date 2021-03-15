أخبار عاجلة

صدام ليفربول و"الريال".. كلوب: "قرعة مثيرة".. زيدان: هذه ميزتهم -
عسير موعودة بالهطولات.. سحب ممطرة تستمر لـ 7 مساءً -
بوريس جونسون يبدد "الشكوك" ويتلقى "أسترازينيكا" -
البرازيل تسجل 90570 إصابة جديدة بكورونا و4 إصابات في الصين -
القضاء الأمريكي يغرم آبل 308 ملايين دولار لانتهاكها براءة اختراع -
مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم -
الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 "شاهين سات" -
مدفعية للجيش اليمني تدمر آليات قتالية تابعة للمسلحين الحوثيين شرق تعز -
تعرَّف على أسعد دولة في العالم وأتعسها.. طبقاً لتصنيف الأمم المتحدة -
"الأرصاد": طقس مستقر على معظم المناطق وارتفاع درجات الحرارة شمال المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التقاعد" توقع اتفاقية مع "دلة" لمنح المستفيدين خصومات على الخدمات الطبية

Print
بنسبة 30% على جميع الخدمات بما في ذلك أجور الأطباء في مستشفيات "دلة"

وقّعت المؤسسة العامة للتقاعد ممثلة ببرنامج "تقدير" وشركة دلّة للخدمات الصحية اليوم مذكرة تفاهم لمنح المتقاعدين والمستفيدين خصومات على الخدمات الطبية التي تقدمها "دلة الصحية".

وقد وقّع المذكرة محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس، ورئيس مجلس إدارة شركة دلّة للخدمات الصحية طارق بن عثمان القصبي.

وتلتزم "دلة الصحية" بموجب المذكرة بتقديم خصم للمتقاعدين وأسرهم والمستفيدين بنسبة 30% على جميع الخدمات الطبية بما في ذلك أجور الأطباء في مستشفيات "دلة" وذلك على مدار عام كامل قابل للتمديد فيما بعدُ.

وأكد "النحاس" أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود المؤسسة لتعزيز شراكات برنامج "تقدير" عبر تواصلها المستمر مع القطاعات الحكومية والخاصة لتقديم أفضل الخدمات والحصول على خصومات ومزايا ذات قيمة فعليّة.

وأعرب القصبي عن اعتزاز "دلة" بهذه الشراكة مع برنامج تقدير لتقديم الخصومات لشريحة مهمة من المجتمع، معبراً عن تقديره لجهود المؤسسة في خدمة المتقاعدين وأسرهم.

يُذكر أن برنامج "تقدير" هو أحد المبادرات الوطنية المقدمة من المؤسسة العامة للتقاعد تقديراً للمتقاعدين والمتقاعدات على ما قدموه من عطاء وبذل في خدمة الوطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
صدام ليفربول و"الريال".. كلوب: "قرعة مثيرة".. زيدان: هذه ميزتهم

صدام ليفربول و"الريال".. كلوب: "قرعة مثيرة".. زيدان: هذه ميزتهم

عسير موعودة بالهطولات.. سحب ممطرة تستمر لـ 7 مساءً

عسير موعودة بالهطولات.. سحب ممطرة تستمر لـ 7 مساءً

بوريس جونسون يبدد "الشكوك" ويتلقى "أسترازينيكا"

بوريس جونسون يبدد "الشكوك" ويتلقى "أسترازينيكا"

البرازيل تسجل 90570 إصابة جديدة بكورونا و4 إصابات في الصين

البرازيل تسجل 90570 إصابة جديدة بكورونا و4 إصابات في الصين

شبكة عيون الإخبارية