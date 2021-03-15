أخبار عاجلة

صدام ليفربول و"الريال".. كلوب: "قرعة مثيرة".. زيدان: هذه ميزتهم -
عسير موعودة بالهطولات.. سحب ممطرة تستمر لـ 7 مساءً -
بوريس جونسون يبدد "الشكوك" ويتلقى "أسترازينيكا" -
البرازيل تسجل 90570 إصابة جديدة بكورونا و4 إصابات في الصين -
القضاء الأمريكي يغرم آبل 308 ملايين دولار لانتهاكها براءة اختراع -
مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم -
الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 "شاهين سات" -
مدفعية للجيش اليمني تدمر آليات قتالية تابعة للمسلحين الحوثيين شرق تعز -
تعرَّف على أسعد دولة في العالم وأتعسها.. طبقاً لتصنيف الأمم المتحدة -
"الأرصاد": طقس مستقر على معظم المناطق وارتفاع درجات الحرارة شمال المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"البيئة" تحظر صيد نوعين من أسماك البحر الأحمر لمدة شهرين

Print
"البيئة" تحظر صيد نوعين من أسماك البحر الأحمر لمدة شهرين "البيئة" تحظر صيد نوعين من أسماك البحر الأحمر لمدة شهرين
للحفاظ على المخزون الاستراتيجي المستدام

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حظر صيد نوعين من أسماك البحر الأحمر لمدة شهرين، وذلك لإعطائها فرصة للتكاثر والحفاظ على المخزون الاستراتيجي المستدام.

وتفصيلاً فقد أعلنت "الوزارة" حظر صيد أسماك "الناجل" و"الطرادي" على ساحل البحر الأحمر، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 19 شعبان 1442هـ حتى 19 شوال 1442هـ، ووجهت الصيادين بالتقيد بذلك.

وأوضحت أن ذلك الإجراء يهدف للحد من استنزاف تلك الأنواع بالصيد الجائر، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي المستدام وإعطاء فرصة لوضع البيض خلال فترة التكاثر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
صدام ليفربول و"الريال".. كلوب: "قرعة مثيرة".. زيدان: هذه ميزتهم

صدام ليفربول و"الريال".. كلوب: "قرعة مثيرة".. زيدان: هذه ميزتهم

عسير موعودة بالهطولات.. سحب ممطرة تستمر لـ 7 مساءً

عسير موعودة بالهطولات.. سحب ممطرة تستمر لـ 7 مساءً

بوريس جونسون يبدد "الشكوك" ويتلقى "أسترازينيكا"

بوريس جونسون يبدد "الشكوك" ويتلقى "أسترازينيكا"

البرازيل تسجل 90570 إصابة جديدة بكورونا و4 إصابات في الصين

البرازيل تسجل 90570 إصابة جديدة بكورونا و4 إصابات في الصين

شبكة عيون الإخبارية