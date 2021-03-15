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حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك 2021م

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حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك 2021م حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك 2021م
بعنوان "حقوقك تحميك".. وتستند إلى دليل شامل محدّث

حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك 2021م

تشارك جمعية حماية المستهلك في اليوم العالمي لحقوق المستهلك 2021م الذي يصادف تاريخ 15 مارس من كل عام،

لزيادة وعي المستهلك بحقوقه والدفاع عنه، حيث تهدف الحملة إلى توضيح هذه الحقوق من خلال الدليل الشامل لحقوق المستهلك الذي

تم تحديثه مؤخراً.

ويُعد الدليل مرجعاً شاملاً لأهم حقوق وواجبات المستهلك لدى 13 جهة حكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات، وذلك إدراكاً من

الجمعية بأهمية رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم التي كفلتها لهم الأنظمة.

وأوضح مدير إدارة الاتصال بالجمعية محمد الأحمري أن الدليل الشامل لحقوق المستهلك قد جمع قرابة ألف حق عبر 13 فصلاً ليساهم ذلك في توعية وتعريف وتثقيف المستهلك بحقوقه وواجباته بما يحفظ حقوق كل الأطراف, كما يمكّن عموم المستهلكين من معرفة حقوقهم وواجباتهم في مختلف القطاعات.

ويشمل الدليل معلومات حول حقوق المستهلك لدى قطاعات النقل والصحة والتجارة والسياحة والشؤون البلدية، وكذلك حقوقه في المعاملات التجارية والاتصالات والبنوك والحج والموارد البشرية والزكاة والدخل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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