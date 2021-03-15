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رئيس غرفة التجارة الفرنسية: ارتفاع حجم التجارة مع إلى 3 مليار دولار

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رئيس غرفة التجارة الفرنسية: ارتفاع حجم التجارة مع مصر إلى 3 مليار دولار رئيس غرفة التجارة الفرنسية: ارتفاع حجم التجارة مع إلى 3 مليار دولار

مصراوي Masrawy

03:51 م الإثنين 15 مارس 2021

الإسكندرية - محمد البدري:

قال أيمن بدوي رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية ، إن حجم التجارة البينية بين وفرنسا خلال عام 2020 بلغ 3 مليار دولار مسجلا ارتفاعًا بنسبة 20% عن العام السابق وذلك رغم تأثر الجول بجائحة كورونا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية بالإسكندرية المنعقد، اليوم الإثنين، عن تحديات صناعة الدواء في ظل انتشار جائحة كورونا، وفرص التعاون المصري الفرنسي مع دول حوض البحر المتوسط وإفريقيا في هذا الشأن.

وأضاف بدوي أن المصرية تتخذ إجراءات اقتصادية ناجحة للتعاون مع فرنسا، في تطبيق نماذج تجارية بالسوق المصري مثل نموذج سوق الجملة الفرنسي، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الغرفة الصناعية نسقت لزيارة وفد مصري فرنسا ومقابلة المصدرين لتصدير الفاكهة إلى أكبر سوق فرنسي.

وأشار إلى أن جهود غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية في السنوات الماضية أثمرت عن بروتوكول تعاون بين البلدين في مجال التعليم الفنى من خلال المعهد الأوروبي للتنمية والتعاون الفرنسى لتطوير المدارس الفنية والمناهج فى مدرستين إحداها بالإسكندرية والأخرى بالقاهرة ، مشيرا إلى أن هناك جهود لزيادة عدد المدارس في البروتوكول نظرا لأهمية التعليم الفني خلال المرحلة المقبلة.

وتحدث رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية عن تجربة منصة "إفريقيا لينك " موضحا أنها منصة إلكترونية فرنسية تم تدشينها قبل جائحة كورونا لربط دولة فرنسا بالدول الإفريقية في مجال الأعمال بصفة عامة ، لافتا إلى أن مصر ستدخل قريبا شريك أساسي في تلك المنصة.

كورونا.. لحظة بلحظة

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