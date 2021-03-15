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ماذا قال عن مقابلة هاري وميجان مع المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري؟

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ماذا قال ترامب عن مقابلة هاري وميجان مع المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري؟ ماذا قال عن مقابلة هاري وميجان مع المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري؟

مصراوي Masrawy

04:03 م الإثنين 15 مارس 2021

وكالات:

علق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ، على مقابلة الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل المثيرة للجدل، التي أجرتها معهما الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، الأسبوع الماضي.

وقال جيسون ميلر، كبير مستشاري الاتصالات لترامب خلال مقابلة مع بودكاست"War Room"، الأربعاء الماضي، نقلا عن ترامب إنه يرى أن ميجان ماركل "ليست طيبة"، بحسب "فوكس نيوز" الأمريكية.

ونقل ميلر عن ترامب قوله "ميجان ماركل ليست طيبة، لقد قلتها والآن يرى الجميع أنني كنت على حق".

وأشار ميلر إلى أن ترامب تجنب التعليق بشكل أكبر من ذلك حول ميجان، لأنه يعتقد أن أي شخص يتحدث عن ميجان بالسوء سيتم إقصاؤه، ودلل على كلامه بما حدث مع الإعلامي بيرس مورجان، بعد أن شن هجوما على ميجان ماركل يوم الثلاثاء الماضي.

وزعم مورجان، في وقت لاحق، أنه طرد من عمله من برنامج "Good Morning Britain" بسبب رفضه الاعتذار عن قوله إن مزاعم ميجان ماركل حول الأفكار الانتحارية والعنصرية داخل العائلة المالكة البريطانية مبالغ فيها، ما دفع ميجان بعد ذلك لتقديم شكوى رسمية لقنوات ITV ضد مورجان.

وصرح ميلر في البودكاست إن ترامب قال له "بيرس مورجان هو الأفضل، إنه الأعظم، وذهبوا وحاولوا إلغاءه لمجرد أنه انتقد ميجان ماركل".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يهاجم فيها دونالد ترامب ميجان ماركل ففي عام 2016، قالت ماركل إنها كانت تصوت لهيلاري كلينتون، وذلك "ليس لأنها امرأة ولكن لأن ترامب سهل رؤية أنك لا تريد حقا هذا النوع من العالم الذي يرسمه"، بحسب قولها.

وردا على تعليقاتها عبر ترامب عن صدمته من تصريحات ماركل بشأنه وذلك في مقابلة له مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، عام 2019.

وخلال الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، عندما سئل عن تأييد ميجان ماركل والأمير هاري للرئيس الأمريكي وقتها جو بايدن قال ترامب "أنا لست من محبيها وقد تكون هي على علم برأيي ولكني أتمنى الكثير من الحظ لهاري لأنه سيحتاجه".

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