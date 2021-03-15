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البرلمان ينهي جلسته بنعى حرم الأمين العام

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البرلمان ينهي جلسته بنعى حرم الأمين العام البرلمان ينهي جلسته بنعى حرم الأمين العام

مصراوي Masrawy

04:02 م الإثنين 15 مارس 2021

كتب- مصراوي:

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد إقرار قانون الصلح والواقي والإفلاس.

وقبيل رفع الجلسة، وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية العربية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4/12/2020 وفي القاهرة بتاريخ 13/12/2020.

ونعى المستشار حنفي جبالي، زوجة الأمين العام للمجلس، المستشار أحمد مناع، والتي وافتها المنية اليوم.

ووقف المجلس دقيقة حداد على روح الراحلة زوجة الأمين العام لمجلس النواب.​

ووقف المجلس دقيقة حداد على روح الراحلة زوجة الأمين العام لمجلس النواب.

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