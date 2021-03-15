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"النواب" يوافق على منحة لتوسعة ترام الإسكندرية وسكة حديد أبو قير والخط الثاني لمترو القاهرة

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"النواب" يوافق على منحة لتوسعة ترام الإسكندرية وسكة حديد أبو قير والخط الثاني لمترو القاهرة "النواب" يوافق على منحة لتوسعة ترام الإسكندرية وسكة حديد أبو قير والخط الثاني لمترو القاهرة

مصراوي Masrawy

03:53 م الإثنين 15 مارس 2021

كتب- مصراوي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 2021، بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، وذلك بقيمة مليارَين ومئتين وستة وخمسين مليون يورو.

ويهدف الاتفاق إلى إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالي بالإسكندرية، بإجمالي طول 13.8 كم، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبو قير الحضري بالإسكندرية وتحويله إلى مترو سريع التردد بطول 22 كم، وإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم، وتجديد العربات الخاصة به.

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