أخبار عاجلة

صدام ليفربول و"الريال".. كلوب: "قرعة مثيرة".. زيدان: هذه ميزتهم -
عسير موعودة بالهطولات.. سحب ممطرة تستمر لـ 7 مساءً -
بوريس جونسون يبدد "الشكوك" ويتلقى "أسترازينيكا" -
البرازيل تسجل 90570 إصابة جديدة بكورونا و4 إصابات في الصين -
القضاء الأمريكي يغرم آبل 308 ملايين دولار لانتهاكها براءة اختراع -
مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم -
الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 "شاهين سات" -
مدفعية للجيش اليمني تدمر آليات قتالية تابعة للمسلحين الحوثيين شرق تعز -
تعرَّف على أسعد دولة في العالم وأتعسها.. طبقاً لتصنيف الأمم المتحدة -
"الأرصاد": طقس مستقر على معظم المناطق وارتفاع درجات الحرارة شمال المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مطار القاهرة: وصول ومغادرة 18 ألف راكب على متن 176 رحلة.. اليوم

Print
مطار القاهرة: وصول ومغادرة 18 ألف راكب على متن 176 رحلة.. اليوم مطار القاهرة: وصول ومغادرة 18 ألف راكب على متن 176 رحلة.. اليوم

مصراوي Masrawy

03:49 م الإثنين 15 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار سيشهد، اليوم الإثنين، 90 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 10 آلاف راكب، بينما يغادر المطار 86 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 8 آلاف راكب.

وأضافت المصادر أن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ24 ساعة 176 رحلة دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني " للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة تنقل على متنها 18 ألف راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة، لمواجهة تفشي ، وتقوم السلطات بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم

مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم

باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

آخر النهار | 19 مارس 2021 - يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | 19 مارس 2021 - يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

شبكة عيون الإخبارية