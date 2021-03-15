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"تعليم ينبع" يدعو منسوبيه لأخذ لقاح كورونا ويؤكد على ضرورة الوقاية

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"تعليم ينبع" يدعو منسوبيه لأخذ لقاح كورونا ويؤكد على ضرورة الوقاية "تعليم ينبع" يدعو منسوبيه لأخذ لقاح كورونا ويؤكد على ضرورة الوقاية
حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس المستجد

دعت إدارة التعليم بمحافظة ينبع منسوبيها من خلال البرامج والنشرات التوعوية التي تقدمها الصحة المدرسية بالإدارة إلى التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر تطبيق "صحتي" حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأكد تعليم ينبع على جميع منسوبيه ضرورة مواصلة العمل بالإجراءات الصحية والتدابير الوقائية المتبعة للتصدي لجائحة كورونا، واستكملت إدارة التعليم جهودها في هذا الصدد، بتكثيف إجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار ، وذلك من خلال متابعة التزام جميع منسوبيها بالبروتوكولات الوقائية، وتكثيف البرامج التوعوية، وتوفير المعقمات والكمامات وأجهزة قياس درجة الحرارة، حرصاً منها على توفير بيئة عمل صحية وفقاً للتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية.

وفي هذا السياق وضمن برامجها التثقيفية، نظم قسم الشؤون الصحية المدرسية بتعليم ينبع بالتعاون مع كلية العلوم الطبية التطبيقية بينبع عبر برنامج البلاك بورد، برنامجاً تدريبياً على الإسعافات الأولية، مستهدفاً ما يقارب ٢٥٠ من المرشدين والمرشدات الصحيين في مدارس التعليم العام بالمحافظة، بهدف تثقيفهم بمبادئ الإسعافات الأولية، وتنمية مهاراتهم في التعامل مع الظروف الصحية الحالية، والمساهمة في تعزيز صحة المجتمع المدرسي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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