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صور.. قوافل طبية لجامعة بنها في قرى كفر شكر

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صور.. قوافل طبية لجامعة بنها في قرى كفر شكر صور.. قوافل طبية لجامعة بنها في قرى كفر شكر

مصراوي Masrawy

03:48 م الإثنين 15 مارس 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، قوافل طبية وبيطرية بقريتي "برقطا والشقر"، بمركز كفر شكر، لتوقيع الكشف والعلاج بالمجان على المواطنين والثروة الحيوانية والداجنة.

جاءت القوافل برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتورة نرمين عدلي وكيلة كلية الطب البشرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد محفوظ وكيل كلية الطب البيطرى وبمشاركة أطباء وأساتذة الكليتين.

وقال الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن استمرارية إطلاق الجامعة الطبية والبيطرية والزراعية يأتي في إطار حرص الجامعة على مشاركتها في خدمة المجتمع المحلي، وذلك من خلال تقديم خدمات متميزة في كافة التخصصات بواسطة خبراء وأساتذة متخصصين في كافة المجالات، وذلك لتقديم خدمات للقرى الأكثر كثافة سكانية والأكثر احتياجا ، مما يساهم في تأكيد الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة لرفع العبء عن كاهل مواطني القليوبية.

وأضافت الدكتورة نرمين عدلي أن القافلة الطبية شارك فيها أطباء من كلية الطب البشري في تخصصات الباطنة والأطفال، بالإضافة إلى قياس السكر والضغط للمرضى، والكشف وتوزيع العلاج لهم بالمجان مع التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد أثناء القافلة.

من جانبه أكد الدكتور محمد محفوظ وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه جرى الكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد كبير من الحالات البيطرية، بالإضافة إلى الدواجن خلال فاعليات القافلة البيطرية.

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