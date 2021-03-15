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مصراوي Masrawy

وكالات:

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده تسعى لتعزيز علاقاتها مع دول الجوار، بما فيها اليونان ومصر، مستنكرا المناورات العسكرية اليونانية الأخيرة في البحر المتوسط.

وقال أكار، خلال اجتماع لقادة الجيش، ونقلته وكالة سبوتنيك، إن أ،قرة تسعى لإقامة علاقات جيدة مع دول الجوار بما فيها اليونان ومصر.

وأطلق عدد كبير من المسؤولين الأتراك مؤخرا تصريحات توددية إلى مصر، في مقابل تمسك القاهرة بأهمية تخلي أنقرة عن مواقفها السلبية كشرط لتحسن العلاقات.

وكان وزير الخارجية، سامح شكري، أكد أن تصريحات التودد من الساسة الأتراك مع مصر لا تكفي، لافتا إلى أهمية تغير السياسة والمنهج والأهداف التركية لتتوافق مع السياسات المصرية.

وقال شكري خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أمس الأحد إن "هناك تصريحات لفتح قنوات الحوار مع تركيا من الجانب التركي ونحرص على العلاقة الوثيقة بين الشعبين المصري والتركي، ولكن الوضع السياسي والمواقف لبعض الساسة الأتراك كانت سلبية ولكنها لا تؤثر على العلاقات بين الشعبين".

وتابع شكري "لو وجدنا في تغير السياسة والمنهج والأهداف التركية لتتوافق مع السياسات المصرية أن تكون هذه أرضية لاستعادة الأوضاع الطبيعية ولكن الأقوال وحدها لا تكفي لابد لن تكون الأقوال مقرونة بأفعال".