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النمسا تعلن بدء الموجة الثالثة من جائحة كوروناش في البلاد

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النمسا تعلن بدء الموجة الثالثة من جائحة كوروناش في البلاد النمسا تعلن بدء الموجة الثالثة من جائحة كوروناش في البلاد

مصراوي Masrawy

03:39 م الإثنين 15 مارس 2021

وكالات:

قال وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبر، اليوم الاثنين، إن الموجة الثالثة من وباء المستجد، بدأت في البلاد.

وأضاف: "نلاحظ بداية الموجة الثالثة من الوباء في النمسا. وهي في الكثير من الحالات تنتشر في جميع أنحاء أوروبا. يجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنع تكرار ما جرى في الخريف، حيث شهدنا الانتشار الشامل للعدوى خلال الموجة الثانية".

ووفقا له، من الضروري تجنب الزيادة المنفلتة في عدد الإصابات، من خلال تنظيم اختبارات وجود الفيروس لدى مغادرة المناطق المتأثرة بشكل خاص بالوباء.

في مارس، ونتيجة لتخفيف الحجر الصحي الصارم، اقتربت الزيادة اليومية في عدد المصابين بفيروس كورونا في النمسا، من 3 آلاف حالة، بينما كان هذا الرقم في فبراير، عند مستوى ألفي حالة.

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مصراوي Masrawy

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