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طهران تطالب لندن بعدم تسييس قضية البريطانية الإيرانية زاغاري-راتكليف

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طهران تطالب لندن بعدم تسييس قضية البريطانية الإيرانية زاغاري-راتكليف طهران تطالب لندن بعدم تسييس قضية البريطانية الإيرانية زاغاري-راتكليف

مصراوي Masrawy

03:32 م الإثنين 15 مارس 2021

طهران- (د ب أ):

طالب متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين لندن بعدم تسييس قضية البريطانية من أصل بريطاني نازانين زاغاري-راتكليف.

وقال المتحدث سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي، إنها قضية قانونية وتسييسها لن يخدم أحدا.

وكان تم الإفراج عن زاغاري-راتكليف الأسبوع الماضي بعد قضاء عقوبة بالسجن لإدانتها باتهامات بالتجسس، إلا أنه لم يتم السماح لها بالعودة إلى بريطانيا، وإنما تم توجيه المزيد من الاتهامات لها أمس بالدعاية ضد إيران.

وقال محاميها إنه من المتوقع صدور الحكم في غضون أسبوع، إلا أن الأمر قد يستغرق المزيد من الوقت مع استعداد إيران للاحتفال بالعام الفارسي الجديد.

وأثارت القضية توترات بين بريطانيا وإيران. وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للرئيس الإيراني حسن روحاني أن استمرار احتجازها غير مقبول.

وكان تم إلقاء القبض عليها عام 2016 بعد زيارة لوالديها في إيران، وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة التجسس وجرائم أخرى. كما اتُهمت بالتواطؤ مع جهة أجنبية للإطاحة بالحكومة الإيرانية.

وقد نفت كل التهم التي تم توجيهها إليها، وقالت إنها إنما أرادت فقط زيارة والديها. وفشلت الجهود الدبلوماسية البريطانية لتقديم دعم قنصلي لها كون إيران لا تعترف بوضعية الجنسية المزدوجة.

ووصف محامون في طهران الاتهامات الأخيرة بأنها منافية للعقل، ولفتوا إلى أن الشخص المدان بالتجسس ومحاولة التخريب لا يمكن اتهامه مرة أخرى بالدعاية بعد قضاء عقوبته، لأن هذا كان جزءا من تهمة التجسس.

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