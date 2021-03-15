أخبار عاجلة

صدام ليفربول و"الريال".. كلوب: "قرعة مثيرة".. زيدان: هذه ميزتهم -
عسير موعودة بالهطولات.. سحب ممطرة تستمر لـ 7 مساءً -
بوريس جونسون يبدد "الشكوك" ويتلقى "أسترازينيكا" -
البرازيل تسجل 90570 إصابة جديدة بكورونا و4 إصابات في الصين -
القضاء الأمريكي يغرم آبل 308 ملايين دولار لانتهاكها براءة اختراع -
مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم -
الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 "شاهين سات" -
مدفعية للجيش اليمني تدمر آليات قتالية تابعة للمسلحين الحوثيين شرق تعز -
تعرَّف على أسعد دولة في العالم وأتعسها.. طبقاً لتصنيف الأمم المتحدة -
"الأرصاد": طقس مستقر على معظم المناطق وارتفاع درجات الحرارة شمال المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

فريق طبي بمستشفى جنوب القنفذة ينقذ طفلًا عاني من انسداد بالأمعاء

Print
يبلغ من العمر 3 أيام ووزنه ١٥٠٠جرام ويتمتع الآن بصحة جيدة

فريق طبي بمستشفى جنوب القنفذة ينقذ طفلًا عاني من انسداد بالأمعاء

أجرى فريق طبي مختص بمستشفى جنوب القنفذة العام، جراحة ناجحة لطفل خديج يبلغ من العمر ثلاثة أيام، ووزنه كيلو ونصف الكيلو جرام، يعاني من انسداد كامل بالاثني عشر من الأمعاء الدقيقة.

وتم وضع المريض داخل قسم العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة، حيث قدمت له عناية فائقة من قبل فريق طبي مختص يترأسهم الدكتور محمد الهيلي استشاري الأطفال حديثي الولادة.

وأكد متحدث صحة القنقذة، إبراهيم محمد المتحمي، لـ"سبق" أنه بفضل من الله تعالى، ثم جهود الكادر الطبي المشارك من قسم العمليات والتخدير، تكللت هذه الجهود بنجاح، وبدأ الطفل فى التعافي وزيادة الوزن بتناول الحليب عن طريق الفم وغادر المستشفى ويتمتع بصحة جيدة.

إلى ذلك بارك ذوو الطفل الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة، ممثلة بصحة القنفذة وخاصة مستشفى جنوب القنفذة ومنسوبيه من أطباء وصحيين ولاسيما الأطباء المشرفون والممرضون الذين أسهموا في إنقاذ حياة الطفل ومتابعتهم الدقيقة لحالته الصحية التي أسهمت بعد الله ببقائه على قيد الحياة.

فريق طبي بمستشفى جنوب القنفذة ينقذ طفلًا عاني من انسداد بالأمعاء

فريق طبي مستشفى جنوب القنفذة العام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
صدام ليفربول و"الريال".. كلوب: "قرعة مثيرة".. زيدان: هذه ميزتهم

صدام ليفربول و"الريال".. كلوب: "قرعة مثيرة".. زيدان: هذه ميزتهم

عسير موعودة بالهطولات.. سحب ممطرة تستمر لـ 7 مساءً

عسير موعودة بالهطولات.. سحب ممطرة تستمر لـ 7 مساءً

بوريس جونسون يبدد "الشكوك" ويتلقى "أسترازينيكا"

بوريس جونسون يبدد "الشكوك" ويتلقى "أسترازينيكا"

البرازيل تسجل 90570 إصابة جديدة بكورونا و4 إصابات في الصين

البرازيل تسجل 90570 إصابة جديدة بكورونا و4 إصابات في الصين

شبكة عيون الإخبارية