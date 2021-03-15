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"الصحة" ترصد زيادة في الحالات النشطة والحرجة وتحث الجميع على المبادرة بأخذ اللقاح

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"الصحة" ترصد زيادة في الحالات النشطة والحرجة وتحث الجميع على المبادرة بأخذ اللقاح "الصحة" ترصد زيادة في الحالات النشطة والحرجة وتحث الجميع على المبادرة بأخذ اللقاح
تسجيل 6 وفيات إضافية.. وإجراء 45467 فحصاً مخبرياً جديداً

حثت وزارة الصحة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في مناطق المملكة كافة؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مبينة أنها لا تزال ترصد زيادة في أعداد الحالات النشطة والحرجة.


وأعلنت الصحة تسجيل (345) حالة مؤكدة وتعافي (223) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3253) منها (567) حالة حرجة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات (382752) حالة، وعدد حالات التعافي (372926) حالة.

وفيما يخص الوفيات تم تسجيل (6) حالات وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات إلى (6573) حالة، كما تم إجراء (45467) فحصاً مخبرياً جديداً.


ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات . ‏

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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