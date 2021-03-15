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استخدام تقنيات حديثة ومواد خاصة لتعقيم وتطهير المسجد الحرام

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استخدام تقنيات حديثة ومواد خاصة لتعقيم وتطهير المسجد الحرام استخدام تقنيات حديثة ومواد خاصة لتعقيم وتطهير المسجد الحرام
من أجل المحافظة على جودة وسلامة الرخام وإزالة العوالق الترابية

استخدام تقنيات حديثة ومواد خاصة لتعقيم وتطهير المسجد الحرام

تقوم وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بأعمال خدمية للعناية بالمسجد الحرام، من خلال استخدام أحدث التقنيات في التعقيم والتنظيف، وذلك ضمن اهتمام القيادة الحكيمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

وتؤدي الوكالة العديد من المهام منها تنظيف سطح الكعبة، وتطهير وتعقيم ثوب الكعبة المشرفة، وتطهير وتلميع حِجرِ إسماعيل عليهِ السلام، وفوانيس الحجر، والشاذروان، والملتزم، وتطييب الحجر الأسود، والركن اليماني، ومقامِ سيدنا إبراهيم عليهِ السلام.

وذكر وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد الجابري، أن الوكالة تستخدم أجهزة وتقنيات حديثة من أجل المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام خلال مدة زمنية لم تتجاوز 20 دقيقة، عبر فريق وطني فني مختص، وهي أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني وتستخدم فيها أحدث التقنيات للتنظيف.

وأشار إلى أن الوكالة جلبت موادّ خصيصاً للمسجد الحرام، ويتم تجهيز العمالة والمواد والأدوات اللازمة لأعمال التطهير، والتأكد من وجود المشرفين والمراقبين، والمعدات التي ستستخدم داخل المنطقة المحيطة بالكعبة المشرفة قبل التطهير، ثم يستخدم ماء الورد لتعطير الملتزم والحجر الأسود والركن اليماني ومقام إبراهيم عليه السلام.شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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