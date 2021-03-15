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بريطانيا تعاقب 6 مسؤولين في نظام "الأسد"

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بريطانيا تعاقب 6 مسؤولين في نظام "الأسد" بريطانيا تعاقب 6 مسؤولين في نظام "الأسد"
بينهم مذيعة سابقة في قناة "الجزيرة"

بريطانيا تعاقب 6 مسؤولين في نظام

فرضت بريطانيا، اليوم الاثنين، عقوبات جديدة على 6 من حلفاء رئيس النظام السوري بشار الأسد، من بينهم وزير الخارجية ومستشارون مقربون.

وبيّن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أن نظام "الأسد" يبطش بالشعب السوري منذ عقد؛ لأنه تجرّأ على المطالبة بالإصلاح السلمي.

وأضافت أن بريطانيا تفرض عقوبات على 6 أفراد من النظام مسؤولين عن هجومهم بالجملة على المواطنين الذين ينبغي حمايتهم"، بحسب ما نقلت "الشرق" عن صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وتشمل قائمة العقوبات كلاً من: وزير الخارجية فيصل المقداد، ولونا الشبل مستشارة "الأسد" والمذيعة السابقة في قناة الجزيرة، والممول ياسر إبراهيم، ورجل الأعمال محمد براء قاطرجي، وقائد الحرس الجمهوري مالك عليا، وزيد صلاح الرائد بالجيش السوري، وستجمد حسابات وأصول هؤلاء ويمنعون من السفر إلى بريطانيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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