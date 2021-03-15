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محافظ صامطة يرأس لجنة السلامة المرورية

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وجّه بمضاعفة الجهود لضمان سلامة مرتادي الطرقات

محافظ صامطة يرأس لجنة السلامة المرورية

ترأس محافظة صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، صباح اليوم، بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة اجتماع لجنة السلامة المرورية الفرعية، بحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية.

ورحّب محافظ صامطة في بداية الاجتماع بأعضاء اللجنة، كما جرى خلال الاجتماع دراسة وضع المواقع التي تحتاج معالجة هندسية ومرورية، إضافة إلى مناقشة وضع الطرق التي تحتاج لإنارة ودهانات أرضية وإعادة تجديد الطبقة الاسفلتية ومواقع تصريف مياه الأمطار.

ووجّه محافظ صامطة الجميع بمضاعفة الجهد وتنفيذ التوصيات الصادرة في هذا الاجتماع من أجل السلامة المرورية، وسلامة مرتادي الطرقات، مؤكداً متابعة واهتمام أمير منطقة جازان ونائبه حفظهما الله بتفعيل دور لجان السلامة المرورية بالمحافظة والتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية والمبادرات؛ لنشر الوعي المروري لدى المجتمع وانعكاساته الإيجابية على أرض الواقع من خلال انخفاض الحوادث المرورية والإصابات وبالتالي الحفاظ على سلامة الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وأداتها الفاعلة نحو التطور والنمو ورفع مستوى جودة الحياة وفقاً رؤية المملكة 2030.

محافظ صامطة يرأس لجنة السلامة المرورية

محافظ صامطة يرأس لجنة السلامة المرورية

محافظ صامطة يرأس لجنة السلامة المرورية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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