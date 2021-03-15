"تعليم الأفلاج" يطلق حملة "الصلاة نور" بلوحات توعوية ومسابقات

★ ★ ★ ★ ★

أطلقت مسابقات ورصدت لها جوائز تقدر بنحو 5 آلاف ريال

تفاعلت إدارة تعليم الأفلاج مع حملة "الصلاة نور" بعدد من البرامج والمسابقات، وأطلقت لوحات توعوية بالطرقات لترسيخ عظم شعيرة الصلاة وأهميتها.

وتضمّنت الحملة التي أطلقتها إدارة تعليم الأفلاج، واستهدفت خلالها المدارس والمجتمع لوحات توعوية تهدف إلى الالتزام بأداء الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم.

وأطلقت إدارة تعليم الأفلاج مسابقات ورصدت لها جوائز لها تقدر بنحو 5 آلاف ريال قدّمتها جمعية التنمية الأسرية؛ بهدف غرس قيمة الصلاة في قلوب النشء وتعزيز عظم شأنها وأهمية الحفاظ عليها وضرورة الالتزام بأدائها في وقتها.