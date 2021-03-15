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"الزكاة" تضبط 1300 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

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"الزكاة" تضبط 1300 مخالفة ضريبية خلال أسبوع "الزكاة" تضبط 1300 مخالفة ضريبية خلال أسبوع
الهيئة نفذت أكثر من 7 آلاف زيارة تفتيشية

نفذت الفرق الرقابية والتفتيشية بالهيئة العامة للزكاة والدخل 7,048 زيارة تفتيشية في الأسواق والمحلات التجارية بمختلف مدن ومحافظات المملكة الأسبوع الماضي، ضبطت خلالها 1,304 مخالفات لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

وشملت الزيارات التفتيشية قطاعات عدة، من ضمنها: البيع بالتجزئة، والتجارة العامة، والخدمات البترولية، حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم عرض الشهادة الضريبية، وعدم وجود عنوان المنشأة على الفاتورة.

وذكرت الهيئة أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إليها عبر قنوات التبليغ الرسمية، إذ ورد إلى قسم الرقابة والتفتيش في الهيئة 183 بلاغاً في نفس الفترة.

وأكدت أن هذه الزيارات تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها الهيئة بواسطة فرق التفتيش الميداني، وذلك بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

وجَدَّدت "الزكاة والدخل" دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

ودعت المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.الهيئة العامة للزكاة والدخل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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