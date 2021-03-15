تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراتي الأهلي والزمالك بأفريقيا

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

تستعد الملايين من عشاق فريقي الأهلي والزمالك، لمتابعة المباراتين الحاسمتين للفريقين غدًا في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تعتبر جولة فارقة لممثلي مصر في البطولة أمام فريقي فيتا كلوب بطل الكونغو والترجي التونسي على التوالي.

وحصلت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، على حقوق بث مباراة الزمالك والترجي التونسي، التي من المقرر أن تقام غدًا في التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي، وذلك عبر التردد الأرضي لقناة تايم سبورتس، بعد تقوية البث الأرضي بتقنية HD بمختلف محافظات مصر.

وينشر مصراوي القنوات الناقلة للمباراتين على النحو التالي:

1- مباراة فيتا كلوب والأهلي: تقام المباراة في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب فيتا كلوب

- تنقل المباراة حصريًا قناة bein sprts 4 المشفرة

2- مباراة الزمالك والترجي التونسي: تقام المباراة في التاسعة مساءً باستاد القاهرة

- تنقل المباراة على قناة تايم سبورتس الأرضية، وقناة bein sports 4 المشفرة

وأعلن محمد إبراهيم الجوهري، المشرف العام على البرامج الرياضية لمصراوي، أن مباراة الزمالك التي سيقوم التليفزيون المصري بنقلها وإخراجها، سيتم بثها بـ10 كاميرات، وإخراجها بالوحدة 22HD، حيث يقوم بإخراج المباراة المخرج خالد عبد العاطي.