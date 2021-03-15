أخبار عاجلة

مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم -
الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 "شاهين سات" -
مدفعية للجيش اليمني تدمر آليات قتالية تابعة للمسلحين الحوثيين شرق تعز -
تعرَّف على أسعد دولة في العالم وأتعسها.. طبقاً لتصنيف الأمم المتحدة -
"الأرصاد": طقس مستقر على معظم المناطق وارتفاع درجات الحرارة شمال المملكة -
بايدن: انسحابنا من أفغانستان بحلول الأول من مايو "لن يكون قرارًا سهلًا" -
​تبدأ اليوم.. الأرصاد: موجة حارة حتى الثلاثاء المقبل -
ماعز بري يقتحم بلدة بريطانية ويشل حركة المرور فيها -
جولة داخل "عالم سوبر نينتندو".. حديقة تفاعلية مع شخصياتك المفضلة -
أرقام قياسية لمبيعات الأسلحة بأمريكا عام 2020.. ما السبب؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

32 رئيس جامعة.. ننشر تفاصيل برنامج تدريب أعضاء "الأعلى للجامعات" بالوطنية للتدريب

Print
32 رئيس جامعة.. ننشر تفاصيل برنامج تدريب أعضاء "الأعلى للجامعات" بالوطنية للتدريب 32 رئيس جامعة.. ننشر تفاصيل برنامج تدريب أعضاء "الأعلى للجامعات" بالوطنية للتدريب

مصراوي Masrawy

02:40 م الإثنين 15 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

تختتم الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الاثنين، البرنامج التدريبي لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات.

وينشر مصراوي تفاصيل البرنامج التدريبي لرؤساء الجامعات المصرية الحكومية على النحو التالي:

ويقدم هذا البرنامج في إطار التعاون المشترك بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية في مجال التدريب اللازم لرجال الدولة في مختلف الوظائف القيادية والحيوية في الجامعات المصرية.

واستهدف البرنامج أعضاء المجلس الأعلى للجامعات من رؤساء الجامعات وعددهم 32 رئيسا، من خلال تدريبهم بشكل مكثف على مدار 5 أيام خلال الفترة من 11 وحتى 15 مارس 2021.

وهدف البرنامج إلى زيادة تنمية القدرات والمهارات بما يتماشى مع طبيعة العمل ورؤية الدولة في التدريب للتمكن من تحقيق المشاركة القوية والفعالة لإحداث التنمية الشاملة في المجتمع.

واعتمد التدريب على تعزيز قيم التواصل الفعال والذكاء العاطفي والاجتماعي في تنمية وإدارة النجاح المؤسسي والمهني، وأيضا التعرف على تطبيقات الذكاء الوجداني في مختلف أوجه الحياة المهنية وكيفية استقراء مطالب المستفيدين.

واعتمد أيضا التأكيد على بعض المعارف المهمة مثل إدارة المشروعات والتخطيط واستشراف المستقبل، والتعامل مع وسائل الإعلام شاملا الخطوات التحضيرية للقاءات الإعلامية مع مختلف الوسائل والتمكن من بناء وتطوير استراتيجيات إعلامية فعالة للمؤسسة.

وشمل المحتوى التدريبي، ورشة عمل عن الذكاء العاطفي، والتواصل الفعال، وإدارة المشروعات، والتعامل مع وسائل الإعلام.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم

مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم

باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

آخر النهار | 19 مارس 2021 - يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | 19 مارس 2021 - يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

شبكة عيون الإخبارية