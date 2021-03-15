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الاستخبارات العراقية تعلن القبض داعشي بارز في نينوى

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الاستخبارات العراقية تعلن القبض داعشي بارز في نينوى الاستخبارات العراقية تعلن القبض داعشي بارز في نينوى

مصراوي Masrawy

02:49 م الإثنين 15 مارس 2021

بغداد- (د ب أ):

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الاثنين إلقاء القبض على إرهابي بارز بما يسمى ديوان الجند لداعش في محافظة نينوى.

وقالت المديرية ، في بيان صحفي اليوم أورده موقع "السومرية نيوز" إن ذلك جاء في كمين محكم نفذته مفارز الفرقة 15 وقوة من الفوج الثالث لواء المشاة 73 بناحية زمار غربي نينوى.

وأشارت إلى أن "العملية جاءت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى"، مبينة أن "الإرهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام الإرهاب".

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