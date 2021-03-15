هل الحصول على لقاح كورونا بأسبقية التسجيل؟.. الصحة تجيب

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، على الأسس التي يتم اختيار المواطنين للحصول على اللقاح.

,أوضح في حواره مع مصراوي: "لا نتدخل في ترتيب الأولويات، والموقع الإليكتروني هو الذي يقوم بهذه المهمة".

وتابع: "الشخص يقوم بتسجيل بياناته الكاملة متضمنة الاسم والعنوان والرقم القومي، ويختار المكان الذي يرغب في التطعيم به، ثم يدخل على حالته ويسجل أمراضه المزمنة".

يذكر أن الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، شدد على أن مصر لم تدخل إلى الآن الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا، معولًا على المضي قدما في حملة التطعيم باللقاح لحماية الفئات الأكثر خطورة من الإصابة بالفيروس.