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طهران تدعو واشنطن لاتخاذ خطوة نحو العودة للاتفاق النووي الإيراني

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طهران تدعو واشنطن لاتخاذ خطوة نحو العودة للاتفاق النووي الإيراني طهران تدعو واشنطن لاتخاذ خطوة نحو العودة للاتفاق النووي الإيراني

مصراوي Masrawy

02:10 م الإثنين 15 مارس 2021

طهران- (بي بي سي):

دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة للمبادرة لاتخاذ خطوة نحو إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وذلك عبر رفع العقوبات.

وخلال ندوة، عبر الفيديو، نظمها مركز السياسة الأوروبية، أبدى ظريف استعداده للتفاوض مع واشنطن للتوصل إلى تسوية للأزمة، مشيرا إلى أن واشنطن "اعتادت فرض (العقوبات)، بينما اعتادت إيران المقاومة".

وحذر ظريف من أن الوقت يوشك على النفاد مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية، المزمعة في يونيو المقبل.

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى استعادة الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى، لكنها ترغب في عودة طهران إلى الالتزام بشروط الاتفاق، التي كانت قد خرقتها إثر انسحاب إدارة من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران.

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