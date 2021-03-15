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الشورى.. لجنة الصداقة البرلمانية السنغالية تلتقي مفوض داكار بالمملكة

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الشورى.. لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السنغالية تلتقي مفوض داكار بالمملكة الشورى.. لجنة الصداقة البرلمانية السنغالية تلتقي مفوض داكار بالمملكة
في إطار تعزيز العمل البرلماني المشترك بين مجلس الشورى والبرلمان السنغالي

الشورى.. لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السنغالية تلتقي مفوض داكار بالمملكة

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السنغالية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، اجتماعاً اليوم, مع السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية السنغال لدى المملكة الشيخ التجاني سي، في مقر المجلس بالرياض بحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة.


وأشار الدكتور أيمن فاضل إلى أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز العمل البرلماني المشترك بين مجلس الشورى والبرلمان السنغالي، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

ونوه سفير جمهورية السنغال بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع المملكة والسنغال، مؤكداً أهمية هذا الاجتماع في إرساء التعاون البرلماني بين البلدين ولتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان السنغالي، وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية بما يسهم في دعم التعاون والعمل المشترك بين البلدين.

يُذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تهدف إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى ومجالس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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