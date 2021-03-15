أخبار عاجلة

مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم -
الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 "شاهين سات" -
مدفعية للجيش اليمني تدمر آليات قتالية تابعة للمسلحين الحوثيين شرق تعز -
تعرَّف على أسعد دولة في العالم وأتعسها.. طبقاً لتصنيف الأمم المتحدة -
"الأرصاد": طقس مستقر على معظم المناطق وارتفاع درجات الحرارة شمال المملكة -
بايدن: انسحابنا من أفغانستان بحلول الأول من مايو "لن يكون قرارًا سهلًا" -
​تبدأ اليوم.. الأرصاد: موجة حارة حتى الثلاثاء المقبل -
ماعز بري يقتحم بلدة بريطانية ويشل حركة المرور فيها -
جولة داخل "عالم سوبر نينتندو".. حديقة تفاعلية مع شخصياتك المفضلة -
أرقام قياسية لمبيعات الأسلحة بأمريكا عام 2020.. ما السبب؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

22 مارس.. بدء فعاليات "قمة العرب للطيران 8" حضوريًا في هذه المدينة

Print
22 مارس.. بدء فعاليات "قمة العرب للطيران 8" حضوريًا في هذه المدينة 22 مارس.. بدء فعاليات "قمة العرب للطيران 8" حضوريًا في هذه المدينة
استضافتها دول عربية

22 مارس.. بدء فعاليات

تقرر تدشين فعاليات "قمة العرب للطيران 2021"، وهي أبرز الفعاليات المرتبطة بقطاع الطيران في الوطن العربي، وتقام تحت شعار "قطاع الطيران العربي في الواقع الجديد" وتحديدًا يوم 22 مارس 2021 في إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتجمع القمة في نسختها الثامنة نخبة من الخبراء العالميين لمناقشة تأثير الجائحة وتداعياتها على القطاع إضافة إلى الطريق نحو التعافي وبناء مستقبل أقوى وأكثر ازدهاراً للقطاع.

وقد تم عقد الدورات السابقة في بلدان عربية مختلفة، وتستضيف هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة دورة العام 2021 بدعمٍ من شركاء القطاع الدوليين مثل "إيرباص"، و"سي إف إم"، و"العربية للطيران" و"أكاديمية ألفا للطيران" وغيرهم.

تمثل هذه المبادرة صوتاً جامعاً لقطاع الطيران العربي وتجسد القوة الإيجابية التي تدفع قطاع السياحة والسفر في العالم العربي نحو آفاق جديدة.

وتحمل القمة رسالة مفادها تحسين أوضاع قطاع السياحة والسفر في العالم العربي عبر إطلاق الحوارات البناءة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وتحظى "قمة العرب للطيران" بإشادة واسعة باعتبارها الملتقى الأمثل للقطاعات الرئيسية الثلاثة المؤثرة في مجال الطيران والسياحة، وهي القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع الإعلامي.

وتمثل القمة مبادرة سنوية متخصصة بالقطاع تهدف إلى تسليط الضوء على التوجهات والرؤى والفرص التي تدفع عجلة النمو والتطور المتواصل لقطاع الطيران والسياحة العربي.

قمة العرب للطيران 2021

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 "شاهين سات"

الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 "شاهين سات"

مدفعية للجيش اليمني تدمر آليات قتالية تابعة للمسلحين الحوثيين شرق تعز

مدفعية للجيش اليمني تدمر آليات قتالية تابعة للمسلحين الحوثيين شرق تعز

تعرَّف على أسعد دولة في العالم وأتعسها.. طبقاً لتصنيف الأمم المتحدة

تعرَّف على أسعد دولة في العالم وأتعسها.. طبقاً لتصنيف الأمم المتحدة

"الأرصاد": طقس مستقر على معظم المناطق وارتفاع درجات الحرارة شمال المملكة

"الأرصاد": طقس مستقر على معظم المناطق وارتفاع درجات الحرارة شمال المملكة

شبكة عيون الإخبارية