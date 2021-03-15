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الدفاع التركية: ماضون في حماية السوريين من الإرهاب

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الدفاع التركية: ماضون في حماية السوريين من الإرهاب الدفاع التركية: ماضون في حماية السوريين من الإرهاب

جي بي سي نيوز :- قالت وزارة الدفاع التركية، الأحد، إن جنودها العاملين في سوريا، مستمرون في حماية المدنيين من الهجمات الإرهابية ويوصلون المساعدات إلى القاطنين في منطقة عملية نبع السلام.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، حول المساعدات التي يقدمها الجنود الأتراك للقاطنين في مناطق عملية نبع السلام شمال سوريا.

وأرفقت الدفاع التركية تغريدتها بعبارة لابن سينا "لا أحد يمكنه أن يكون أعمى بقدر شخص لا يريد أن يرى".

وقالت الدفاع التركية أيضا: "جنودنا الأبطال يواصلون حماية الإخوة السوريين من هجمات الإرهابيين ويوصلون مساعدات شعبنا الأصيل إلى القاطنين في منطقة عملية نبع السلام".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع في 22 من الشهر ذاته.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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