"محافظ الليث" يتفقد عددًا من المشاريع ويحث على استكمال المتبقي منها

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أبرزها مشروع تطوير طريق الملك سلمان وتصريف مياه الأمطار بشارع عكرمة

تفقد محافظ الليث الدكتور فيصل الحازمي صباح اليوم الاثنين عددًا من المشاريع بالمحافظة، يرافقه رئيس بلدية الليث المهندس عبدالعزيز المالكي، ورئيس المجلس البلدي فايز المهداوي.

تم خلال الزيارة الوقوف على مشروع تطوير طريق الملك سلمان، ومشروع تصريف مياه الأمطار بشارع عكرمة. كما تم الوقوف على أحد الأراضي المخصصة لإقامة المهرجانات والمناسبات .

وأشاد الحازمي بالأعمال المنجزة وحث المقاولين على استكمال المشاريع وفق ما خطط لها .

يذكر أن بلدية الليث قد انتهت مؤخرًا من تشغيل أكثر من 600 عمود إنارة بالطريق الدولي وبعض أحياء المحافظة، بالإضافة إلى إعادة سفلتة بعض شوارع الأحياء، كما تقوم حاليًا بتنفيذ أعمال السفلتة والإنارة بقرية طفيل ومركزي السعدية وسعيا، وقد بلغت قيمة تلك المشاريع حوالي 15 مليون ريال .