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رئيس الطيران المدني يدشن بوابة إلكترونية لخدمة المسافرين

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رئيس الطيران المدني يدشن بوابة إلكترونية لخدمة المسافرين رئيس الطيران المدني يدشن بوابة إلكترونية لخدمة المسافرين
خدمات ومبادرات تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك

رئيس الطيران المدني يدشن بوابة إلكترونية لخدمة المسافرين

دشّن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، اليوم، البوابة الإلكترونية لخدمة المسافرين تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يصادف يوم الـ 15 مارس من كل سنة ميلادية بهدف توعية المسافرين بحقوقهم.

وأبرزت الهيئة بيوم المستهلك حزمة الخدمات والمبادرات المقدمة للمسافرين موضحة حقوقهم وواجباتهم في رحلة السفر عبر أنظمة وتشريعات سُنت لحماية حقوقهم والعناية بخدماتهم وتحسين تجربة السفر.

ولأهمية ذلك؛ أوجدت الهيئة إدارة متخصصة تحت مسمى" الإدارة العامة للجودة وحماية المسافرين" التي وضعت لائحة خاصة لحقوق العملاء.

وتقدم البوابة الإلكترونية مجموعة من الخدمات تُعنى بتحسين تجربة المسافرين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مطارات المملكة عبر منصات مخصصة للشكاوى والاقتراحات وتلقي الاستفسارات ولائحة منشورة للمسافرين والتزامات الناقل الجوي والمسافرين، وسماع صوت المستهلك من خلال مركز خدمة يعمل على مدار الساعة.

وتّمكّن البوابة المسافرين من التحدث مباشرة مع "المساعد الرقمي" لمعرفة معلومات رحلاتهم وحقوقهم، والاطلاع على التزامات المسافر أثناء استئناف الرحلات الجوية "خلال جائحة “كورونا” في المملكة"، ويستقبل "المساعد الرقمي" شكاوى واقتراحات المسافرين على الناقلات الجوية والمطارات ، علاوة على الخدمات الأخرى مثل الرد الآلي عن طريق تويتر، وخدمة مساندة للبوابة الإلكترونية عبر الرقم الموحد على مدار الساعة 8001168888 يعمل به طاقم متخصص ومؤهل لإرشاد المسافرين في كل الموضوعات المتعلقة بحماية حقوقهم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وتأتي مشاركة الهيئة بالتزامن مع الحملة التوعوية التي أطلقتها وزارة التجارة في إطار الشراكات النوعية التي تقوم بها الهيئة مع كل الجهات الحكومية، وغير الحكومية؛ لتعزيز الدور التفاعلي الذي تقدمها الهيئة في توعية وتثقيف المسافر بحقوقه، وتوضيح الحقوق التي كفلتها الأنظمة للمسافر، إلى جانب رفع مستوى الشفافية عبر تقارير دورية ومتابعة وتقييم مستمر.الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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