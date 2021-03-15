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التعليم توضح حقيقة تعديل منهج الجغرافيا لطلاب الشهادة الاعدادية

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التعليم توضح حقيقة تعديل منهج الجغرافيا لطلاب الشهادة الاعدادية التعليم توضح حقيقة تعديل منهج الجغرافيا لطلاب الشهادة الاعدادية

مصراوي Masrawy

01:23 م الإثنين 15 مارس 2021

كتب- أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة وجود تعديل في منهج الجغرافيا لطلاب الشهادة الإعدادية.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، إنه لا يوجد أي تعديل في منهج الترم الثاني لمادة الجغرافيا لطلاب الصف الثالث الإعدادي، مؤكدا أن منهج الجغرافيا يتضمن الحديث عن دراسة الطبيعة الجغرافية (التضاريس والمناخ) لعدد 5 دول نامية ومتقدمة (المانيا والبرازيل وأمريكا والهند، نيجيريا).

وأشار إلى أنه في كل عام يدرس الطلاب الطبيعة الجغرافية لـ٣ دول، على أن تتضمن بينهم نيجيريا بسبب البعد الأفريقي، بالإضافة إلى دولتين آخريين إحدهما متقدمة وأخرى نامية.

وتداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورات بشأن وجود تعديل في منهج الترم الثاني لمادة الجغرافيا لطلاب الصف الثالث الإعدادي. ​

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مصراوي Masrawy

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