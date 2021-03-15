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لحظة سرقة سيارة من متجر.. شاهد كيف كاد البائع يدفع حياته ثمنًا

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لحظة سرقة سيارة من متجر.. شاهد كيف كاد البائع يدفع حياته ثمنًا لحظة سرقة سيارة من متجر.. شاهد كيف كاد البائع يدفع حياته ثمنًا
الشرطة تطلب من المواطنين المساعدة في تعقب اللصين

لحظة سرقة سيارة من متجر.. شاهد كيف كاد البائع يدفع حياته ثمنًا

في مروع من كندا، زعم لصان أن يرغبا بشراء سيارة " بي أم دبليو"، وأمام متجر السيارات جلس اللصان في السيارة لمعاينتها، وفجأة انطلقا بأقصى سرعة، لكن البائع قفز على مقدمة السيارة وتشبث بها إلى حين.


وحسب موقع "يورو نيوز"، نشرت شرطة أونتاريو في كندا شريط فيديو التقطته كاميرات المراقبة لطلب مساعدة المواطنين في القبض على لصوص سيارة في متجر خاص ببيع المركبات.

وتطلب الشرطة الكندية من المواطنين المساعدة في تعقب شخصين متورطين في سرقة السيارة. وقالت السلطات المحلية إن المشتبه بهما رصدا في موقف المتجر في مارس الجاري خلال استفسارهما لشراء سيارة بي إم دبليو سوداء.

وأثناء تجريب السيارة، قام اللصان بتشغيل المحرك وانطلقا بسرعة. ولم يجد البائع من طريقة أخرى أمامه لوقفهما سوى التشبث بالزجاج الأمامي للسيارة.

ونُقل البائع إلى المستشفى بعد إصابته أصيب بجروح خلال تدخله. كندا بي أم دبليو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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