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بدء استقبال طلبات تصاريح "إفطار صائم" بمكة.. والتقديم من هنا

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"السقاية والرفادة" بالإمارة: الجهات المختصة تحدّد الأعداد والآلية

بدء استقبال طلبات تصاريح

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، بدء ‏‎لجنة السقاية والرفادة بالإمارة، باستقبال طلبات التصاريح لمشروع ‎إفطار صائم.

وسيتم منح التصاريح لتقديم إفطار صائم داخل المسجد الحرام وساحاته؛ حيث يخضع لموافقة الجهات المختصّة التي ستحدّد الأعداد المتاحة وآلية التوزيع.

ودعت اللجنة إلى استقبال الطلبات عبر الرابط التالي: "https://sr-mkh.org.sa".

إمارة منطقة مكة المكرّمة، ‏‎لجنة السقاية والرفادة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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