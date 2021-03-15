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مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل ينفّذ 67 ألف ساعة تطوعية

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مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل ينفّذ 67 ألف ساعة تطوعية مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل ينفّذ 67 ألف ساعة تطوعية
عبر 24 مبادرة نفّذها 323 متطوعًا لصالح 168 ألف شخص

مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل ينفّذ 67 ألف ساعة تطوعية

ساهمت أقسام مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل التابع للتجمع الصحي الأول بمدينة الرياض، في تقديم عدة مبادرات في مجالات مختلفة، بلغت نحو 24 مبادرة من خلال 323 متطوعًا، واستفاد منها نحو 168 ألف شخص، بإجمالي عدد ساعات تطوعية 67.828 ساعة.

وشاركت في مبادرات المستشفى "جمعية إنسان- جمعية الدعوة والإرشاد- جمعية تراحم- بلدية منطقة الشفا- جمعية بنيان- مراكز تحفيظ القرآن".

وحرص مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل على تنشيط العمل التطوعي في المجال الصحي على إطلاق العديد من المبادرات، بمشاركة بعض الجهات والجمعيات الخيرية.

وقالت رئيس قسم التطوع الأخصائية أول وسمية الحترش: إن مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، يهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة بإشراك متطوعين محترفين وتقديم المساعدة لمن يحتاجها من أفراد المجتمع وكل فئاته من خلال تقديم الرعاية الطبية، والتثقيف الصحي للمجتمع والتوعية، وتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية من خلال الجهود التطوعية وتنمية مهارات وقدرات المتطوعين المحترفين لإيصال رسالة المستشفى وتحقيق أعلى قدر من الأهداف.

وأضافت: نحرص بكل دقة على متابعة البرامج التطوعية الصحية والتأهيلية والترفيهية، داخل المستشفى وخارجه بالشكل الذي يساند في تجويد الخدمات الصحية والفوائد العائدة للمجتمع.

وأردفت: يأتي ذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في تحفيز برامج العمل التطوعي واستثمار الطاقات والكوادر البشرية المؤهلة؛ حيث يُعد العمل التطوعي في المجال الصحي أو تقديم الرعاية الصحية التطوعية هدفًا من أهم أهداف ومجالات التطوع، وتماشيًا مع برنامج جودة الحياة من نشر ثقافة العمل التطوعي، وما توليه وزارة الصحة -ممثلة في مركز التطوع- من رؤية الوصول إلى إجمالي مليون متطوع سنويًّا.

وأشارت رئيس قسم التطوع إلى أن جهود العمل التطوعي في المجال الصحي، ساهمت في عقد المشاركات المجتمعية مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية والفِرَق التطوعية المساعدة والمهتمة بالمجال الصحي والمشاركة في تطعيمات الإنفلونزا في عدة جهات حكومية.

مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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