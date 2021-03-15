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شاهد.. تحرير شارعين بـ"بغدادية جدة" وإزالة مبنيين على مرفقين حكوميين

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جهود لـ"الأمانة" لتحسين المشهد البصري اتخذت بعدها الإجراءات النظامية

شاهد.. تحرير شارعين بـ

حررت أمانة محافظة جدة، شارعين بحي البغدادية جنوب غرب المحافظة؛ وذلك بعد رصد التعديات عليهما في إطار الجهود لتحسين المشهد البصري بالحي وشملت الملاحظات البلدية، تعديات على شارعين والبناء على مرافق حكومية، واتخذت حيالها الإجراءات النظامية بمشاركة بلدية البلد والجهات المعنية.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية بالأمانة المهندس عمرو الدقس، أن الأمانة رصدت الموقع الأول في حي البغدادية الغربية وهو عبارة عن مبنى شعبي مقام على مرفق حكومي وجرى إزالة المبنى المخالف وفتح الشارع للسكان.

وأضاف أن الشارع الآخر يقع في حي البغدادية الشرقية وهو كذلك مبنى شعبي مقام على مرفق حكومي واتخذت الأمانة الإجراء اللازم بالإزالة وإعادة فتح الشارع.

وأشار "الدقس" إلى أن أمانة جدة تواصل جهودها لتحسين المشهد البصري على الطرق والشوارع وداخل الأحياء السكنية، مستعينة في ذلك بفرق رقابية وأنظمة رصد رقمية للمتابعة والمعالجة، إلى جانب استقبال البلاغات والملاحظات من السكان عبر مركز (940) وتطبيق "بلدي"، مثمناً تعاونهم الإيجابي في معالجة الظواهر السلبية وتحسين الخدمات البلدية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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