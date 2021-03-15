الفرز أمريكي.. 58 ألف مستفيد من "طوارئ النور" بمكة في 6 أشهر

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سرعة إسعافية واهتمام بالمرضى الأكثر خطورة والأشد حاجة إلى العلاج

بلغ عدد الحالات التي استقبلها قسم الطوارئ في مستشفى النور التخصصي، عضو التجمُّع الصحي بمكة المكرّمة، 58028 حالة؛ وذلك في النصف الأول من عام 1442هـ.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل الميمني؛ أن المستشفى يعد الأكثر استقبالاً للحالات لتنوّع تخصّصاته وخدماته على مستوى مستشفيات المنطقة.

وأضاف أن المستشفى يتبع نظام فرز حالات الطوارئ بالنظام الأمريكي، ووفق معايير طبية معينة لسرعة تنظيم العمل الإسعافي من خلال حرص الفريق الطبي والاهتمام بالمرضى الأكثر خطورة والأشد حاجة للعلاج.

كما أشار إلى أن إجمالي العمليات التي أُجريت بمستشفى النور التخصصي خلال النصف الأول لعام 1442 هـ، بلغ 4113 عملية.

من جهته، أوضح مدير خدمات الطوارئ والإسعاف بالتجمُّع الصحي لمكة المكرّمة ورئيس قسم الطوارئ بمستشفى النور التخصصي الدكتور عماد عبدالله سبحي؛ أن قسم الطوارئ بمستشفى النور التخصصي يضم طواقم طبية متخصصة ومؤهلة لاستقبال الحالات المرضية والإصابية الحرجة، إضافة إلى الطواقم الطبية المساندة كفنيي العلاج التنفسي وفنيي الإسعاف والطواقم الإدارية التي تقدم خدمات سريعة وبجودة عالية للمرضى والمراجعين،

وأردف: "الحالات تنوّعت بين الحرجة، والمتوسطة، وتلاشت تماماً الحالات المستقرة وغير الطارئة حيث يتم توجيهها إلى مراكز الرعاية العاجلة التي دُشنت بالمراكز الصحية كجزء من الرعاية الصحية الحديثة ضمن رؤية ٢٠٣٠ لوزارة الصحة".

وأشاد "سبحي"؛ بدور الخدمات الطبية المساندة للمختبر والأشعة والأقسام الطبية كافة وتعاونهم الذي مكّن طوارئ مستشفى النور من اتخاذ القرار للمرضى في أقل من ٤ ساعات بنسبة تجاوزت ٨٠%؜ من الحالات على الرغم من الأعداد الكبيرة للمراجعين، معرباً عن جزيل شكره وتقديره لكل الأقسام بالمستشفى، وعلى رأسهم المدير التنفيذي للخدمات الطبية الدكتور مطلق المالكي.مستشفى النور التخصصي