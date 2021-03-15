التنمية المحلية: 57 ألف شكوى تلقتها "صوتك مسموع" منذ انطلاقها.. وحل 96.3% منها

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، نتائج مبادرة صوتك مسموع خلال شهر فبراير الماضي حيث تلقت المبادرة 14 ألفا و957 رسالة منها 2181 شكوى تم الرد منها على 1664 شكوى منها بنسبة 76,3٪ وجار حل 517 شكوى.

وأكد اللواء محمود شعراوى، على أن المبادرة تعمل منذ انطلاقها على قدم وساق لحل شكاوى المواطنين وإحداث نقلة في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة من خلال الخط الساخن أو الواتس آب أو البريد الإلكتروني أو صفحة فيسبوك وذلك للتيسير على المواطنين في إرسال شكواهم وحلها.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن المبادرة منذ انطلاقها في أكتوبر ٢٠١٨ وحتى الآن تلقت أكثر من 293 ألفا و643 رسالة منها 57 ألفا و67 شكوى تم حل 54 ألفا و984 شكوى بنسبة 96,3٪ وجار حل 2083 شكوى، لافتا إلى أن المبادرة تعمل على 5 محاور هي القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى الفساد.

وأوضح تنوع شكاوى المواطنين التي تلقتها المبادرة خلال شهر فبراير ما بين شكاوى للقمامة، وبلغ عددها 1232 شكوى والإشغالات 779 شكوى ومخالفات البناء 88 شكوى والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 59 شكوى والفساد 13 شكوى و10 شكاوى خاصة بمبادرة حياة كريمة.

وشدد على أن الهدف الرئيسي في خطة عمل قيادات الإدارة المحلية هو تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وأشاد الوزير بجهود العاملين في مبادرة "صوتك مسموع" بالديوان العام للوزارة وجميع المحافظات والقيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها والتفاعل السريع مع المستجدات التي تهم الدولة المصرية ومساهمتها في مشاركة المواطنين بتفعيل تنفيذ القرارات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا ومواعيد غلق المحال الجديدة والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك بإبلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.

ودعا الوزير المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الخمسة بالتواصل الفوري مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك (www.facebook.com/sotakmasmwo)، والبريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.