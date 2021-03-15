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15 لاعبًا من براعم "صم الشرقية" ينالون الحزام الأصفر في التايكوندو

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"العمري": استهداف ذوي الاحتياجات الخاصة من أهداف الاتحاد في المرحلة المقبلة

15 لاعبًا من براعم

تجاوز (١٥) لاعبًا من البراعم بنادي الصم بالمنطقة الشرقية، الدورة التدريبية في لعبة التايكوندو، وتم منحهم الحزام الأصفر بعد شهرين من تنفيذ البرنامج التدريبي.

وأطلق النادي العديد من الألعاب المتنوعة ومنها لعبة التايكوندو التي لاقت إقبالًا كبيرًا من قِبَل البراعم؛ حيث تخرجت أول دفعة بعد تجاوزهم البرنامج التدريبي المكثف الذي وُضع لهم عن طريق مدرب لعبة التايكوندو الكابتن كامل عواجي، الذي أشرف على تدريب البراعم عبر تنفيذ أساسيات اللعبة وبرامج التقوية والمرونة، إلى جانب الألعاب الترفيهية لتحفيزهم قبل اجتيازهم اختبارات الأحزمة.

والبرنامج الذي يُعد الأول من نوعه، يتم تطبيقه ضمن النشاطات الرياضية بنادي الصم.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد العمري، أن استهداف ذوي الاحتياجات الخاصة من أهداف الاتحاد في المرحلة المقبلة؛ حيث إن "البارا تايكوندو" يعد جزءًا من خطط اللعبة عالميًّا، وتقام لهم منافسات خاصة، ودورات تأهيلية للمدربين والحكام.

من جانبه قدّم رئيس مجلس إدارة نادي الصم الدكتور ناصر بن صعب الشمري في حفل اختتام البرنامج، الشكر لرئيس الاتحاد السعودي لرياضة التايكوندو شداد بن طالع العمري، على جهود الاتحاد في منح البراعم الصم شهادات الحزام الأصفر كأول برنامج ينفذ على مستوى الأندية.

15 لاعبًا من براعم

15 لاعبًا من براعم

نادي الصم المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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