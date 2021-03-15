القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع بالأزبكية.

تلقى قسم شرطة الأزبكية، بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية) باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم.

وأسفرت تحريات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات إلى أن وراء ارتكابها (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان حال استقلالهما سيارة مُبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارتين بأسلوب (المفتاح المصطنع)، وبتطوير مناقشتهما اعترفا أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات قديمة الصنع بذات الأسلوب بقصد تفكيك أجزائها والتصرف فيها بالبيع ، كما أقرا بارتكاب (2) حادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها بنطاق دائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.