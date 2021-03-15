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النائب العام يلتقي السفير البريطاني لدى المملكة

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النائب العام يلتقي السفير البريطاني لدى المملكة النائب العام يلتقي السفير البريطاني لدى المملكة
بحثا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

النائب العام يلتقي السفير البريطاني لدى المملكة

التقى اليوم النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب؛ في المقر الرئيس للنيابة العامة، سفير المملكة المتحدة لدى نيل كرومبتون؛ والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات النيابية والعدلية بين البلدين.

واطلع السفير البريطاني والوفد المرافق على عرض مرئي عن اختصاصات النيابة العامة ودورها في تحقيق العدالة في المجتمع وتوفير الحماية الجنائية لكل مواطن ومقيم وزائر للملكة، وعمّا تتمتع به النيابة العامة السعودية من استقلالية ودعم من القيادة الرشيدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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