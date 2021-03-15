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المفتي يبحث مع نظيره الماليزي تعزيز التعاون الإفتائي

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المفتي يبحث مع نظيره الماليزي تعزيز التعاون الإفتائي المفتي يبحث مع نظيره الماليزي تعزيز التعاون الإفتائي

مصراوي Masrawy

12:24 م الإثنين 15 مارس 2021

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور لقمان بن عبد الله، مفتي الولايات الفيدرالية بماليزيا، لبحث أوجه تعزيز التعاون الإفتائي.

وأكد مفتي الجمهورية على الروابط القوية التي تربط بين كل من وماليزيا، خاصة في المجال الديني، حيث يدرس ما يقرب من 10 آلاف طالب ماليزي بالأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء قامت بتدريب عشرات الأئمة والمفتين من ماليزيا على مهارات الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف خلال السنوات الماضية، ولا زالت مستمرة في ذلك.

من جانبه أشاد مفتي الولايات الفيدرالية بماليزيا بما تقوم به دار الإفتاء المصرية من جهود كبيرة في نشر صحيح الفتاوى ومواجهة التطرف والإرهاب، لافتًا إلى أنهم في ماليزيا يعتمدون كثيرًا على فتاوى دار الإفتاء المصرية ويستفيدون من خبرتها الكبيرة في مجال الإفتاء.

وأبدى تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون بينها وبين دار الإفتاء، خاصة في مجال تدريب المفتين، والإصدارات والأبحاث العلمية في مجال الإفتاء.

من جهته أكد المفتي استعداد دار الإفتاء الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والإفتائي لماليزيا وتدريب الأئمة والمفتين على مهارات الفتوى.

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