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"الصحة": سجلنا حالتي إصابة بكورونا بين الأطباء بعد التطعيم باللقاح

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"الصحة": سجلنا حالتي إصابة بكورونا بين الأطباء بعد التطعيم باللقاح "الصحة": سجلنا حالتي إصابة بكورونا بين الأطباء بعد التطعيم باللقاح

مصراوي Masrawy

12:23 م الإثنين 15 مارس 2021

كتب- مصراوي:

كشف الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، عن حقيقة وجود إصابات بين الأطقم الطبية بعد التطعيم بلقاح كورونا.

وأوضح أن هناك عدة أعراض جانبية - في النطاق المقبول- مثل ارتفاع الحرارة أو إسهال أو صداعW بين الأطقم الطبية، ولم تظهر أعراض وخيمة على الأطباء.

وتابع في حواره لمصراوي،: "سجلنا حالتي إصابة بالفيروس بين الأطباء بعد حصولهم على اللقاح بعد الجرعة الأولى، والمناعة تحدث بعد الجرعة الثانية بنحو أسبوعين تقريبا".

وشدد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، على أن لم تدخل إلى الآن الموجة الثالثة من جائحة ، معولًا على المضي قدما في حملة التطعيم باللقاح لحماية الفئات الأكثر خطورة من الإصابة بالفيروس.

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مصراوي Masrawy

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