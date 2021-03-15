أخبار عاجلة

مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم -
الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 "شاهين سات" -
مدفعية للجيش اليمني تدمر آليات قتالية تابعة للمسلحين الحوثيين شرق تعز -
تعرَّف على أسعد دولة في العالم وأتعسها.. طبقاً لتصنيف الأمم المتحدة -
"الأرصاد": طقس مستقر على معظم المناطق وارتفاع درجات الحرارة شمال المملكة -
بايدن: انسحابنا من أفغانستان بحلول الأول من مايو "لن يكون قرارًا سهلًا" -
​تبدأ اليوم.. الأرصاد: موجة حارة حتى الثلاثاء المقبل -
ماعز بري يقتحم بلدة بريطانية ويشل حركة المرور فيها -
جولة داخل "عالم سوبر نينتندو".. حديقة تفاعلية مع شخصياتك المفضلة -
أرقام قياسية لمبيعات الأسلحة بأمريكا عام 2020.. ما السبب؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس "هاواي": بدء تنفيذ العجلة الدوارة خلال شهر.. والتراخيص في مراحلها النهائية

Print
رئيس "هاواي": بدء تنفيذ العجلة الدوارة خلال شهر.. والتراخيص في مراحلها النهائية رئيس "هاواي": بدء تنفيذ العجلة الدوارة خلال شهر.. والتراخيص في مراحلها النهائية

مصراوي Masrawy

12:14 م الإثنين 15 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

قال أحمد متولي - نجل رجل الأعمال الراحل سيد متولي، رئيس نادي المصري البورسعيدي، رئيس شركة هاواي للاستثمار، إنه حاليا في المراحل النهائية لاستخراج تراخيص إنشاء العجلة الدوارة "كايرو آي".

وأضاف متولي، لمصراوي، الاثنين، أنه سيتم الشروع في تنفيذ الأعمال على أرض الواقع في خلال شهر عقب الانتهاء من استخراج كافة التراخيص.

ووقعت شركة هاواي مع محافظة القاهرة اتفاقية لإنشاء أكبر عجلة دوارة في أفريقيا الخامسة على مستوى العالم وذلك بارتفاع 120 مترا على نيل القاهرة في حديقة المسلة بالزمالك.​

ولاقى المشروع الكثير من الاعتراضات حين الإعلان عنه خلال الفترة السابقة فيما يتعلق بالسيولة المرورية وقدرة التربة على التحمل، إلا أن الشركة ردت عليها بشكل تفصيلي مؤكدة على أن المشروع لا يمثل أي خطورة في المنطقة وأنه سيتم الحفاظ على الطابع الثقافي والتراثي لحديقة المسلة بالزمالك.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم

مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم

باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

آخر النهار | 19 مارس 2021 - يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | 19 مارس 2021 - يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

شبكة عيون الإخبارية