صور.. فض 46 سوقًا عشوائيًا في أسوان بسبب "كورونا"

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أسوان – إيهاب عمران:

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه جرى فض وإغلاق46 سوقًا أسبوعيًا وعشوائيًا على مستوى مدن وقرى المحافظة، بجانب غلق 10 قاعات ودور مناسبات، بالإضافة إلى غلق 8 سناتر للدروس الخصوصية، فضلاً عن منع إقامة وتنظيم أي سباقات للخيول والمرماح بالقرى لتلافي أي تجمعات أو ازدحام.

وشدد محافظ أسوان على رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمديريات الخدمية للاستمرار في غلق أي أسواق أسبوعية أو قاعات أو دور مناسبات أو جمعيات أو سناتر دروس خصوصية لم تلتزم بالإجراءات الصادرة للحد من إنتشار فيروس كورونا، وسيجرى إتخاذ إجراءات رادعة حيال أي تقصير أو تقاعس.

ووجه اللواء أشرف عطية المسئولين بالإستمرار بمنظومة التطهير والتعقيم مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية والكليات الجامعية، لتشمل الفصول والقاعات ودورات المياه العمومية والمعامل سواء في اليوم الدراسى أو أثناء فصول التقوية، مع الإلتزام بالتباعد وتقليل الكثافات الطلابية.

مؤكداً على ضرورة نشر فرق التطهير بالمنازل، والأحياء الشعبية، والقرى التي شهدت إصابات بفيروس كورونا، علاوة على تعقيم المباني والمنشآت الحكومية والمواقع الخدمية .