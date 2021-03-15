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إجمالي وفيات كورونا في إسرائيل يتجاوز 6 آلاف

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إجمالي وفيات كورونا في إسرائيل يتجاوز 6 آلاف إجمالي وفيات كورونا في إسرائيل يتجاوز 6 آلاف

مصراوي Masrawy

12:14 م الإثنين 15 مارس 2021

تل أبيب-(د ب أ) :

تجاوز إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في إسرائيل الستة آلاف حالة.

ووفقا لوزارة الصحة، فقد توفي 6011 شخصا بسبب منذ بداية الجائحة.

وكان إجمالي الوفيات قد بلغ مطلع العام 3400 حالة، قبل أن يرتفع إلى خمسة آلاف مطلع فبراير.

وتعد حملة التلقيح في إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها 3ر9 مليون نسمة، من أنجح حملات التلقيح ضد كورونا في أنحاء العالم.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تراجع عدد الإصابات الخطيرة بكورونا، وكذلك الإصابات الجديدة، بشكل كبير.

وتلقى نحو 2ر5 مليون شخص حتى الآن في إسرائيل الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكورونا، بينما تلقى نحو 2ر4 الجرعة الثانية أيضا.

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مصراوي Masrawy

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